Les proves de càrrega, un pas més per estrenar la passarel·la de la plaça del Poble per Nadal

La passarel·la que unirà la plaça del Poble amb el Centre Històric d’Andorra la Vella està sent objecte aquest divendres de les proves de càrrega, un pas més, en cas que se superin de forma positiva, perquè aquesta connexió estigui enllestida abans de les fetes de Nadal, és a dir, d’aquí a pocs dies. I és que tal com informen des de l’executiu, aquestes proves de càrrega han de servir per verificar que la passarel·la respon correctament al pes, i un cop se superi aquest test només quedaran per fer treballs de pintura i d’instal·lació de les mampares protectores als laterals. Precisament arran del fet que s’estan duent a terme aquests treballs el carrer Doctor Vilanova, entre la plaça Rebés i la rotonda del Govern, està tallat al trànsit fins a dos quarts de set de la tarda.