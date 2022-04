La carretera del Coll de la Gallina es reobre dimecres al trànsit

Sant Julià de LòriaL’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) del ministeri de Territori i Habitatge treballa per obrir la carretera del Coll de la Gallina, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, abans del període festiu de Setmana Santa. En concret, la previsió és que es recuperi el trànsit a la via, especialment freqüentada per ciclistes, aquest dimecres.

La carretera del Coll de la Gallina és una via que resta tancada tota la temporada hivernal. Així, durant aquests dies els equips del COEX estan treballant per acabar de treure la neu que encara queda a la carretera, netejant alhora la calçada i les cunetes per tal de poder obrir-la a la circulació amb la màxima seguretat possible.