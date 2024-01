Casal exculpa als 'youtubers' dels preus dels habitatges

Andorra la VellaEl portaveu de Govern Guillem Casal considera que no es pot culpar els youtubers de la crisi dels preus de l'habitatge. El motiu es troba en què els streamers viuen en cases d'alt standing i per tant no ocupen habitatges que estan dins el tram de cost que es pot permetre la majoria de la població. Això significa, segons Casal, que no se'ls pot culpabilitzar de l'evolució dels preus del lloguer de pisos perquè no fan augmentar la demanda d'habitatges estàndard.

El ministre considera positiva l'arribada de youtubers perquè ajuda a la diversificació econòmica. “El nostre país és atractiu per a residir. Venen prop de nou milions de visitants a l'any i és interessant que arribin aquests creadors de contingut perquè diversifiquem l'economia", ha explicat Casal.

Respecte al cas del desnonament d'una padrina de 80 anys per part de TheGrefg, el portaveu de l'executiu ha assenyalat que s'ha d'esperar a veure quina és la resolució del procés judicial. Ha assegurat en declaracions a ElPaís que el Govern s'encarregarà de la padrina si queda en situació de desemparament.

El ministre ha afegit que “hi ha un problema amb l'habitatge i el resoldrem” i ha destacat que es destinaran 54 milions d'euros a la construcció d'habitatge públic i s'obligarà els inversors estrangers a pagar un impost si volen adquirir pisos.