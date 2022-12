El casino busca cobrir la plaça de director de Recursos Humans

Andorra la VellaUNNIC està preparant-se per a obrir les seves portes i busca a la persona que assumeixi la Direcció de Recursos Humans en aquesta etapa crucial del projecte. La seva missió serà aconseguir captar i retenir el talent que farà del Centre de UNNIC un lloc de referència, no sols per als seus clients sinó també per al seu equip humà.

Les funcions principals seran:

- Donar forma en l'àrea de recursos humans, configurant l'equip.

- Captació del personal per a les diferents àrees

- Crear l'estructura i organització dels treballadors, establiment de funcions, horaris, etc.

- Plans de formació per al personal.

Quant als requisits, UNNIC sol·licita una experiència mínima de 5 anys en direcció de recursos humans i, preferiblement, en algun sector similar, quant a la varietat de perfils professionals i volum, com poden ser el sector retail, hostaleria, skiresorts o altres projectes d'oci.