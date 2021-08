Els casos actius per Covid al país se situen per sota de la cinquantena

Andorra la VellaL'evolució de la cinquena onada de la Covid al país remet dia rere dia. Així es desprèn de les dades facilitades pel ministeri de Salut aquesta tarda, en les quals figura que el total de casos actius se situa per sota de cinquanta, amb 49 persones malaltes. Durant les darreres hores tan sols s'ha detectat un nou positiu per coronavirus al Principat, que eleva el nombre de ciutadans que han contret la malaltia des de l'inici de la crisi sanitària el març del 2020 a 15.033, i s'han atorgat un total de sis noves altes, les quals situen la xifra de persones recuperades a 14.848.

En referència a la situació a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Salut informa que hi ha tres persones ingressades a la planta del centre mèdic escaldenc i una persona a la Unitat de Cures Intensives (UCI), la qual no requereix ventilació mecànica. Quant al nombre de defuncions per la pandèmia al país, la xifra es manté estable en 130.

Pel que fa a l'evolució de la campanya de vacunació contra la Covid-19, la xifra de vaccins administrats es manté en 95.916, –50.924 primeres dosis i 44.992 segones– fins que es reobri el centre de vacunació aquesta setmana.