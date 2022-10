Els casos actius pugen fins a 143

Andorra la VellaEl Govern ha fet l'actualització de les dades sanitàries referents a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. El nombre total de casos fins a la data és de 46.449 (83 més que el dimecres passat). Hi ha hagut 46.151 altes (64 més que la darrera setmana) i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 155. Hi ha 143 casos actius (la setmana passada hi havia 124), cap d'ells ingressat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.