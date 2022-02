Els casos actius, a punt de baixar dels 3.000

Andorra la VellaEls casos actius de Covid-19 es troben a punt de baixar dels 3.000 després que el ministeri de Salut hagi donat durant les darreres hores fins a 829 altes. En concret, actualment 3.095 persones tenen la malaltia activa i 32.926 ja l'han superat. Els contagis segueixen a la baixa i des d'aquest dilluns s'han detectat 208 nous positius, una xifra que eleva els casos totals fins als 36.166. Les defuncions es mantenen en 145.

Pel que fa a la pressió sanitària, el Govern informa de tres nous ingressos a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, per la qual cosa 9 persones (+3) estan sent ateses a planta i altres 3 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), totes elles sota ventilació mecànica. Quant a la població escolar, hi ha 58 aules (-4) sota vigilància activa -3 total i 55 parcial- i 113 en vigilància passiva.

Finalment, des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 153.953 vacunes, de les quals 57.795 corresponen a primeres dosis, 57.030 a segones i 39.128 a terceres.