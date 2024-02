La CASS admet el pagament per error d'1,5 milions d'euros a persones amb invalidesa

Andorra la VellaAquest divendres la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha reconegut que va pagar per error 1,5 milions d’euros en els últims tres anys a persones que cobraven una pensió d’invalidesa del grup 1, és a dir, aquelles que podien continuar treballant, segons informa RTVA. Segons s’ha exposat, l’explicació cal buscar-la en la manca de controls automàtics mensuals i que només se’n feien d’aleatoris.

A partir d’aquest mes, s’implementaran els controls automàtics als 1.100 pensionistes inclosos en aquest grup. Una part d’aquests 1.100, 213 concretament, veuran com se’ls regularitzarà la pensió a la baixa el mes vinent i la reducció total serà de 51.000 euros. En 31 dels casos intervindrà Afers Socials perquè la pensió els quedarà per sota del salari mínim. Aquestes persones es quedaran sense drets de Salut, però Josep Escoriza, director general de la CASS, ha assegurat que es farà el necessari perquè això no passi. El Consell General va decidir aquest dijous condonar els 1,5 milions d’euros per tractar-se d’un col·lectiu especialment sensible. La CASS ha encarregat un informe a una empresa externa per valorar per què no s’han fet els controls i quin seria el grau de responsabilitat. Previsiblement, la primera fase de l’informe estarà acabat a finals de febrer.