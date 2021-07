Catalunya demana allargar el toc de queda fins el 6 d'agost: entren Figueres i Solsona, i surten Puigcerdà i Sitges, entre d'altres

BarcelonaLa portaveu del Govern català, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat tornarà a demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el confinament nocturn per a diversos municipis catalans per tal de frenar els contagis de covid-19. Es tracta d'un total de 162 municipis catalans. Alguns dels que ja tenien toc de queda la setmana passada el mantenen fins al 6 d'agost i s'incorporen a la llista capitals de comarca com Amposta, Figueres i Solsona, que recupera les restriccions. En canvi, en surten altres municipis com Igualada, Puigcerdà, Roses, Salt, Sitges, Tàrrega, Tremp i Vilafant. Les restriccions que s'apliquen en aquestes localitats impliquen també el tancament de tots els establiments a les 00.30 hores.