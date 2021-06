Catalunya i França anuncien flexibilitzacions de les mesures antiCovid

El Govern de la Generalitat deixarà de prohibir les reunions socials i familiars de més de deu persones a partir de dilluns. Catalunya avança així cap a una “normalització de la vida quotidiana”, segons la secretària general de Salut, Meritxell Masó. De moment fins al 5 de juliol, aquest veto a les reunions passarà a ser només una recomanació i les trobades es podran fer sense limitació de persones. "En qualsevol cas, el més important és aplicar el sentit comú, complir les mesures de protecció i evitar les aglomeracions", ha dit la directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ara que les reunions podran ser més nombroses.

La pandèmia no s'ha acabat, però les bones dades epidemiològiques fan que el Procicat, encapçalat pels departaments de Salut i Interior, premi l'accelerador de la desescalada. Així, també permetrà que les taules de bars i restaurants puguin ser de fins a sis persones en espais interiors i fins a deu a les terrasses. A més, es reduirà una mica la distància entre les taules a l'exterior dels locals, que passarà a ser d'1,5 metres. Fins ara, havien d'estar separades per dos metres. Coincidint amb la temporada de festes majors, el Procicat també autoritzarà les pistes de ball en aquests esdeveniments, com ara els envelats.

Aquestes mesures se sumen a la reobertura de l'oci nocturn, anunciada pel sector i pel mateix departament de Salut la setmana passada. Tal com estava previst, les discoteques obriran a partir del 21 de juny, podran funcionar fins a les 3.30 hores i hauran de disposar d'un registre dels assistents (amb dades personals) que hauran de guardar com a mínim un mes per garantir la traçabilitat en cas de generar-se un brot. Els locals amb una capacitat d'aforament superior als 500 assistents hauran de fer venda anticipada i electrònica de les entrades, mentre que els que siguin més petits en podran fer una venda convencional.

Pistes de ball

L'aforament a les discoteques serà del 50% a l'interior, mentre que a l'exterior no hi haurà límit. La consumició s'haurà de fer a les taules –sis comensals a l'interior i fins a deu si és exterior– i també es permetrà el consum en barra si hi ha un metre i mig de distància entre els assistents. La Generalitat defensa la represa de l'activitat dels locals d'oci nocturn adduint que és un dels sectors que més han patit les restriccions de la pandèmia: ha estat quinze mesos tancat.

L'oci nocturn recuperarà les pistes de ball, la seva gran reivindicació, sempre que els clients portin mascareta i no consumeixin en aquest espai. "Sabem que per al sector obrir aquestes zones de ball era clau. Per això, abans d'obrir, hem fet diverses proves, en diferents entorns, condicions, horaris i segments poblacionals: el de l'Apolo, el del Sant Jordi i el de Sitges", ha recordat el subdirector general de drogodependències de Salut, Joan Colom.

Aforament als bingos

La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha explicat que la nova resolució també permetrà que els casinos, bingos i sales de joc puguin obrir fins a la una de la matinada. De moment només podien fer-ho fins a les 22 h. En l’àmbit esportiu, en els equipaments tancats que no disposen de ventilació reforçada també hi podrà haver grups de més de deu persones, però sense superar el 50% de l’aforament i sempre que els usuaris portin mascareta.

França, sense mascaretes

De l'altra banda de la frontera, el primer ministre francès, Jean Castex, ha anunciat en una roda de premsa aquest dimecres la fi de l'obligatorietat de portar mascareta a l'aire lliure a partir de demà i del toc de queda a partir de diumenge. "No serà obligatori [portar mascareta], excepte en algunes circumstàncies", ha matisat el dirigent francès, que ha dit que se n'haurà de continuar portant "quan ens ajuntem, estiguem en llocs concorreguts, a la cua del súper, als mercats o a les grades dels estadis".

Algunes parts de França, com París i la seva àrea metropolitana, portava des de mitjans d'octubre amb toc de queda. Inicialment i fins fa una setmana, era de 21 h a 6 h i, el 9 de juny, va passar a ser de 23 h a 6 h. Estava previst en el pla de desconfinament que l'últim dia de toc de queda fos el 30 de juny, però "una millora més ràpida del que s'esperava" dels indicadors sobre la propagació del covid, han portat al govern francès a avançar la data deu dies, al 20 de juny.