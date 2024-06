Casal advoca per la mà estesa amb els grups parlamentaris en l'afer CBD

Andorra la VellaGuillem Casal com a portaveu del Govern ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Govern ha rebutjat la proposta d’Andorra Endavant, ja que valora que el text generat és força genèrica per a regular un sector tan tècnic i complex.

És per això que el ministre ha afirmat que tot i que encara que no se sap en quin moment, la proposta de llei per regular el cànnabis terapèutic es presentarà aquesta legislatura.

“I sí...el tinc a la meva cartera, aquest i d’altres per treballar-lo durant aquesta legislatura. No puc puntualitzar quan tenim previst proposar aquest projecte de llei” va respondre el ministre de medi ambient a si es presentaria el projecte de llei aquest mandat.

De fet, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha alertat que el sector primari hauria d’adaptar-se i preparar-se més encara, abans de començar aquest tipus de conreu.

Montaner veu amb bons ulls a la iniciativa de Govern

A més l’executiu argumenta que no queda clar que el fet que els productes amb un nivell menor a 0,3 de THC no tingui cap efecte negatiu en la salut. Tot i això, Casal i Montaner estan col·laborant activament, tal com ha explicat el portaveu del Govern qui argumenta que ja fa temps que l’executiu treballa en aquest projecte de llei i que tots els grups parlamentaris han de participar.

“Ho he traslladat a la consellera general Carine Montaner qui ha entès que era positiu aquest treball conjunt entre Govern i grups parlamentaris“, va declarar Casal.

Un afer sense data del Consell General

Cal recordar que durant el Debat d’Orientació del 2024 el Consell General va donar llum verda a una proposta de Ciutadans Compromesos de regular l’afer CBD que només va rebre l'abstenció del PS durant la votació. El portaveu de Govern ha afirmat que anirà informat dels avenços del projecte de llei tot i que no pot confirmar en quin moment podrà ser entrada a tràmit parlamentari.

"Legislar per situacions molt concretes no és la feina que se’ns ha encomanat”

Guillem Casal va deixar clar que aquest projecte de llei ja fa temps que es treballa i que el cas de l’home resident empresonat des de fa vuit mesos per possessió de cànnabis terapèutic no ha estat el motiu d’aquest projecte de llei.

“És una feina transversal, global, al voltant d’una situació que crec que no han de vindre… a portar nous elements a aquesta reflexió situacions que estan judicialitzades o que poden complicar el debat al voltant d’aquesta situació, dir que si hem de legislar al voltant un sector és perquè pensem que és productiu pel nostre país, i amb tot cas no fer-ho en el cas de situacions molt concretes, perquè legislar per situacions molt concretes no és la feina que se’ns ha encomanat” va declarar Casal en relació amb monitor d’Snow en presó preventiva per la possessió de 500 grams de CBD.