El centre d'Encamp seguirà sent l'epicentre de noves edicions de l'Spartan Race

EncampEncamp clou un exitós cap de setmana espartà. La 6a edició que se celebra a Andorra d'una de les curses d'obstacles més dures del món ha aconseguit apropar entre dissabte i diumenge 3.430 atletes, que amb els seus respectius acompanyants, han sumat l'arribada de més de 8.000 persones a la vila. El director general d'Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, ha declarat que el cap de setmana ha estat "espectacular", sobretot per poder posar en marxa competicions d'aquesta mena després d'haver superat els moments més durs de la pandèmia. De fet, una de les modificacions que es va prendre de manera obligada per la Covid-19 va ser traslladar la cursa al centre d'Encamp, i per a Sanz, "s'ha convertit en una millora absoluta de l'experiència". És per això que comú i Spartan Race asseguren que aquest serà l'espai escollit per a noves edicions.

L'èxit de la competició no es mesura només amb el nombre de participants. Segons ha detallat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, una gran part dels establiments hotelers han registrat ocupacions del 100%, mentre que la resta oscil·len entre el 80 i el 90%, i això "està molt bé". A més, també s'han pogut veure establiments de restauració i terrasses a ple rendiment, així com els comerços, que també han estat funcionant satisfactòriament durant les dues jornades. Malgrat que encara no es tenen xifres oficials del que ha representat aquest cap de setmana, Marot ha indicat que el poble està ple, per la qual cosa és probable que es puguin superar les expectatives.

Quant al lligam del comú amb l'Spartan, el conseller ha manifestat que "esperem que duri molt temps", i també ha aprofitat per agrair la col·laboració de l'organització i d'Andorra Turisme, així com la "comprensió dels veïns i la participació activa de la part empresarial". "Treballarem perquè puguem fer-la -la competició- molts i molts anys", ha dit. En aquest sentit, tant Marot com Sanz no han descartat la possibilitat que Encamp també sigui seu d'un Campionat d'Europa d'Spartan Race.

De cara a edicions futures, es vol treballar en una millora dels recorreguts, tornar a poder celebrar la cursa Kids, i concentrar la sortida i arribada en un mateix punt per tal d'assolir un ambient realment espartà. A banda, Sanz ha manifestat que també es poden dur a terme esdeveniments paral·lels més enllà de la competició amb escoles i zones d'entrenament. El més important d'aquesta edició per al director general, tal com va esmentar durant la presentació de les proves, ha estat l'estreta col·laboració publicoprivada amb Andorra Turisme, el comú, i els ministeris de Salut i Medi Ambient.