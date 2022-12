El centre d'oci UNNIC comença dilluns la contractació de 90 empleats per cuina i cambrers

Andorra la VellaEl centre d’oci integral UNNIC continua amb el procés de seleccióde personal. Un cop completada la plantilla per a la zona de joc amb els crupiers i el personal de recepció i atenció del client, s’ha començat la selecció de l’equip de restauració. Precisament aquesta setmana s’ha tancat la incorporació del responsable de l’àrea de restauració, un cap de cuina, un cap de sala i un responsable de les zones de bar i cocteleria. En molts casos es tracta de professionals residents al país. “Cerquem talent local que aporti valor afegit a l’oferta d’UNNIC, persones que coneixen bé el país i que tenen experiència en la seva posició professional”, explica Ivan Armengod, director general del centre.

Sota la supervisió del xef Nazario Cano, xef executiu d’UNNIC reconegut amb una estrella Michelin, l’objectiu és que el gruix de l’equip de restauració estigui integrat per professionals del país. En aquest sentit, un cop conformat l’equip responsable d’aquesta àrea, a partir d’aquest dilluns es començarà la selecció de les més de 90 persones que desenvoluparan la seva tasca en sala i cuina.

La política laboral d’UNNIC passa per garantir un salari just i adequat al lloc de treball de cada persona i un seguit de beneficis socials que complementin la pròpia retribució. A tall d’exemple, per al personal de sala, com podrien ser caps de torn, cambrers o ajudants de cambrer s’ha establert una remuneració de fins a 2.000 euros mensuals. Per al personal de cuina, com podrien ser caps de partida, cuiners, ajudants de cuiner o rentaplats, la retribució mensual arriba fins als 2.500 euros. “La nostra política salarial junt amb els beneficis socials vol fidelitzar el treballador, posant en valor el seu talent i el seu coneixement de la feina que desenvolupa, fent que se senti valorat i ben remunerat treballant a UNNIC”, assegura Armengod. A banda de la retribució, per a tota la plantilla s’està treballant un seguit de beneficis socials en matèria d’habitatge, dietes o de prevenció de la salut, entre d’altres.