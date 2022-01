El centre de vacunació torna a traslladar-se a l'hospital

Andorra la VellaAmb la voluntat d'optimitzar recursos i espais, i tenint en compte la disminució del nombre de vacunes que en aquests moments s'administren diàriament a Andorra, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquest divendres que el centre de vacunació ubicat a la plaça de Braus torna a traslladar-se a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. La nova ubicació permetrà que es puguin administrar fins a 200 vaccins al dia i arribar a un miler a la setmana.

Durant la seva compareixença, la secretària d'Estat ha posat en relleu que actualment un 58,19% de la població en edat vacunable ja ha rebut la tercera dosi, per la qual cosa "preveiem que a partir d'ara l'administració de la dosi de reforç no serà de forma massiva" i, per tant, no caldrà emprar espais tan dimensionats com el que ofereix la plaça de Braus. Tot i això, continuarà oberta, ja que mantindrà la funció d''stop lab', i la ciutadania s'hi podrà adreçar per a la realització de proves diagnòstiques.

Per tal d'evitar confusions, Mas ha detallat que en els SMS que envia Salut per citar a la vaccinació ja s'inclourà la ubicació exacta on s'ha d'adreçar la persona. Així mateix, ha recordat que el telèfon 775 019 continua disponible de dilluns a divendres per a qualsevol demanda d'informació o modificació de cites.

Fins a la data Andorra ja ha inoculat 153.505 vacunes, de les quals 57.719 corresponen a primeres dosis, 56.982 a segones i 38.732 a terceres. Això representa que fins al 82,42% del total de la població major de 16 anys ja té la pauta completa i el 83,82% ha rebut almenys una dosi. De cara als "propers dies" està previst que arribi la vacuna infantil, que "funcionarà amb un circuit similar al que hem fet servir fins ara".