Científics d'arreu del país preparen un manifest contra els JJOO d'hivern al Pirineu el 2030

BarcelonaUn grup de científics d'arreu del país i de diferents àmbits com l'universitari, l'econòmic, l'ambiental i social, està ultimant un manifest en contra dels Jocs Olímpics d'hivern que es volen fer al Pirineu el 2030. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio i confirmat a l'ACN l'ambientòloga establerta al Pallars Sobirà, Anna Pérez, que també ha concretat que el document es presentarà en societat la setmana que ve. L'objectiu principal és analitzar l'impacte que tindria un esdeveniment d'aquestes característiques en el context actual de crisi ambiental, ecològica i energètica. Aquests científics, consideren que els JJOO són "inviables" tècnicament i socioeconòmicament.

El manifest abordarà des d'una perspectiva científica el què significaria organitzar uns JJOO al Pirineu, des d'un punt de vista social, econòmic i ambiental. Els científics i experts que l'impulsen són d'arreu del país i s'han basat per fer-lo en dades, publicacions i coneixements que ja hi ha escrits sobre diferents aspectes al voltant dels Jocs. Anna Pérez ha alertat dels impactes ambientals que podrien provocar uns Jocs al Pirineu, davant el model "insostenible" que ara mateix es pateix en aquest territori, basat, en el turisme, i com això, s'encara davant la crisi ambiental, ecològica i energètica actual.

El manifest es presentarà en societat i als mitjans de comunicació la setmana que ve. Previsiblement serà a Barcelona i tot apunta que es farà en un acte el dijous 17 de febrer.