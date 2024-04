Els Cierco volen fer fora Govern de la causa contra ells per desprestigi de les institucions i blanqueig

Andorra la VellaEn el marc de la causa seguida contra els germans Higini i Ramon Cierco Noguer, entre d'altres, per uns presumptes delictes d'associació il·lícita i de blanqueig de diners o valors i menor contra el prestigi de les institucions, el Tribunal Constitucional ha ratificat que Govern pot formar part. Els expropietaris de BPA s'oposaven a aquest fet i no estaven d'acord amb la decisió del TC de permetre la continuïtat de l'executiu. Per aquest motiu van presentar un recurs de súplica al mateix tribunal.

Els Cierco ja donaven per fet que la súplica no tindria cap efecte i reconeixen en el seu escrit que "com que no tenen elements de fet o de dret nous, formulen aquest recurs de súplica exclusivament a l'efecte de poder tenir accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans". Per poder presentar un recurs a Estrasburg és obligatori haver esgotat totes les instàncies judicials en el país d'origen. I el recurs de súplica al Tribunal Constitucional és la darrera dins de la Justícia andorrana.

En l'escrit, fins i tot instaven a què com "l'objecte del recurs és el de complimentar el requisit de l'esgotament de les vies de recurs internes, no cal, doncs, que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre aquest recurs de súplica que desvia l'objecte d'aquest recurs". El Constitucional ni es pronuncia, tal com demanen els expropietaris de BPA, i la continuïtat o no de Govern en la causa contra els germans Cierco queda ja només pendent del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.