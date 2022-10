Un de cada cinc accidents el 2021 van ser per distraccions al volant

Andorra la VellaEl 20% dels accidents viaris que es registren a Andorra es produeixen a conseqüència de distraccions per part dels conductors. Durant el 2021, al país hi va haver més de 600 accidents per aquest motiu i la policia va imposar més de 200 sancions. A escala global, l'ús del telèfon mòbil és l'hàbit més denunciat. Amb aquestes dades a la mà, el Govern, a través del departament de Mobilitat, i l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) han presentat la temàtica de la quarta campanya 'Missió Zero Accidents', una campanya que en aquesta ocasió incidirà en les distraccions per part dels conductors i en com evitar-les. Sota el lema 'No passa res, fins que passa', la campanya que s'inicia aquest dilluns, i que s'allargarà durant un mes, pretén fer èmfasi sobre aquelles distraccions visuals, auditives, físiques o cognitives que són evitables.