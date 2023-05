Un de cada cinc euros de BPA, sota sospita

Andorra la VellaL’AREB ha donat per tancada la resolució de BPA vuit anys després de la intervenció de l’entitat posterior a la nota del Tresor dels Estats Units on s’acusava l’entitat. L’AREB ha demanat que BPA, un cop ja s’ha determinat la situació de cada client, passi a un procés concursal com qualsevol altra empresa que va a la fallida. S’hauran d’executar els actius que té encara el banc i al mateix temps els creditors podran demanar compensacions. El principal creditor serà segurament l’Estat per tot el que s’ha gastat.

El balanç final respecte els clients de BPA indica que hi havia 700 milions d’euros de clients en el banc que després de vuit anys no han pogut demostrar l’origen lícit dels seus fons. No han presentat documentació justificativa de la procedència. Els 700 milions són un 20% dels aproximadament 3.500 milions d’euros que hi havia en l’entitat. Significa que un de cada cinc euros és sospitós.

Els 700 milions d’euros corresponen a 200 clients de l’entitat. La gran majoria, tenint en compte que BPA també feia banca comercial, han pogut justificar l’origen dels seus fons. Els 200 són una minoria, només un 4% del total, però que tenien molts diners. Dels clients sospitosos la mitjana és propera a dos milions d’euros per cap.

Els clients que no han pogut justificar l’origen, entre els quals hi ha una quantitat proporcionalment molt gran de sud i centreamericans, han estat traspassats per l’AREB a la UIFAND que ha d’acabar de determinar quins seran portats a la Batllia. I serà finalment la Justícia qui determini si s’obren o no accions que puguin acabar amb el comís dels diners.