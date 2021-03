Cinc ingressos per Covid a planta de l'hospital, però encara n'hi ha vuit a l'UCI

Andorra la VellaEls casos per Covid-19 al país segueixen la tendència a la baixa. Segons informa el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), aquest dimecres es registren 13 ingressos a l'hospital de Meritxell, cinc a planta d'hospitalització i vuit casos a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dels quals la meitat requereixen de ventilació mecànica. Així doncs, el registre de casos de Covid-19 confirmats disminueix a mesura que passen els dies, durant la darrera setmana ha estat per sota de la trentena de positius diaris, i això es tradueix en una disminució lenta però continuada de la pressió sanitària, amb l'excepció dels ingressos a l'UCI, que necessiten molt més temps per passar la malaltia.

