Una cinquantena d'empreses distingides amb el segell 'Llum Verda' de FEDA

Andorra la VellaUna cinquantena d’empreses han apostat fins ara pel segell 'Llum Verda' de FEDA, que acredita que tota l’energia que consumeixen és d’origen renovable. Amb aquest distintiu les empreses mostren als clients el seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció de les emissions de CO2, objectius globals i de país, recollits a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i impulsats per FEDA.

Les empreses que s’hi han adherit han certificat un consum total de més de 50.000 MWh/any des que es va crear el segell, l’estiu del 2022. Així i tot, encara hi ha 'Llum Verda' disponible perquè noves empreses que vulguin certificar l’electricitat que utilitzen com a 100% renovable ho puguin fer. A banda de l’electricitat produïda per la central hidroelèctrica d’Andorra, FEDA distribueix el segell amb la certificació de l’electricitat renovable de fonts eòliques de França (parc eòlic del Sud-oest) i Espanya (diversos parcs) que importa.

Entre les empreses que s’han compromès amb un futur verd, apostant per incentivar la producció amb energies renovables, hi ha grans companyies i pimes de sectors com el turisme, la banca, l’hostaleria, el comerç, el transport, la consultoria, l’enginyeria, la salut i els esports, entre altres. Grandvalira-Soldeu El Tarter va ser la primera empresa a obtenir el segell que ha arribat també fins a institucions públiques com el SAAS. Aquestes organitzacions han qualificat d’èxit la iniciativa, alhora que han destacat la contribució que fan d’aquesta manera a la transició energètica del país, deixant d’emetre més de 6.200 tones de CO2 a l’atmosfera.

A banda de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, una missió global, ja que són els responsables del canvi climàtic, les empreses que han adquirit la 'Llum Verda' aposten així pel desenvolupament de les energies renovables. D’aquesta manera han pogut reforçar un pilar com la sostenibilitat en el nucli de les seves organitzacions, construint projectes empresarials i socials més responsables amb el medi ambient i el futur del planeta.

La satisfacció d’aquestes empreses pioneres en la certificació d’ús d’energia neta se suma a la de FEDA, que agraeix la confiança als clients i els anima a continuar col·laborant en la creació d’un futur més sostenible, un dels pilars de l’entitat. L’èxit del llançament i comercialització d’aquesta nova iniciativa fa que l’objectiu sigui continuar oferint aquesta opció a les empreses a través de cada vegada més fonts d’energia renovable certificada. La 'Llum Verda' es pot contractar a través del web www.llumverda.ad o a través dels canals d’atenció al client habituals de FEDA.