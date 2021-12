Cinquena manifestació contra les mesures Covid i el passaport sanitari

Andorra la VellaAl voltant d'un centenar de persones s'han tornat a convocar aquest dissabte a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella per protestar contra l'obligatorietat de presentar el passaport covid en establiments com bars i restaurants i també per clamar llibertat davant la "retallada de drets" que, a entendre dels manifestants, representen les mesures adoptades pel Govern per lluitar contra la pandèmia. Es tracta de la cinquena concentració que s'organitza sota aquesta temàtica.

De la mateixa manera que en les manifestacions anteriors, els assistents han recorregut l'eix comercial de la capital i d'Escaldes-Engordany fins a arribar a la plaça Coprínceps. Tant en el punt final com en el d'inici del recorregut, els manifestants, convocats per la plataforma Andorra Actua, han llegit un manifest reclamant "llibertat" i respecte "pels drets fonamentals".

Cinquena manifestació contra el passaport covid

En aquest sentit, asseguren que els objectius de la plataforma se centren en la unió del poble buscant l'interès comú, arribar a un tracte "igualitari i digne", i "fer prevaldre la Constitució i els drets humans". Després de la lectura del text, han entonat novament una cançó a ritme de llibertat.

Malgrat que la convocatòria estava prevista a les 17 hores al centre de la capital, no ha estat fins gairebé una hora més tard quan s'han començat a alçar les primeres veus. Seguint amb la iniciativa del dissabte passat, els manifestants també han estat recollint signatures per impugnar les mesures decretades per l'executiu. Fins al moment, però, no s'ha volgut desvetllar el nombre de firmes recollides, tot i que assistents a la concentració han assegurat que "són bastantes" i han detallat que les faran públiques properament.