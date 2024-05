El Cirque du Soleil ven més de 3.000 entrades en un dia

Andorra la VellaDurant les primeres 24 hores en les quals es podia adquirir una entrada per l'espectacle estiuenc del Cirque du Soleil a Andorra s'han venut 3.182 entrades, segons informa RTVA. En el mateix període de l'any passat, es van vendre unes 360 menys. La venda ha estat exclusiva per als membres de l'AndorraWorldFan i el Club Cirque. A Espanya se n'han comprat unes 2.000. De la resta, la gran majoria s'han comprat per part de gent d'Andorra, França, Regne Unit i el Canadà. La venda general d'entrades comença el dia 21 de maig. Es preveu que a mitjan juny estigui tot enllestit perquè comencin els assajos.