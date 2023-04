Cita prèvia a Immigració per a tots els ciutadans

Andorra la VellaA partir del dimarts 2 de maig, els ciutadans que hagin de fer tràmits al servei d’Immigració podran demanar cita prèvia a través del nou apartat ‘cita prèvia’ a la pàgina web www.immigracio.ad. En concret, en aquesta prova pilot es podrà fer ús de la cita prèvia per a les sol·licituds inicials d’immigració i per a les renovacions de les autoritzacions, informen des de l'executiu.

D’aquesta manera, s’agilitzaran els tràmits i els processos específics que han de dur a terme els ciutadans prop d’Immigració. Així, la cita prèvia a aquest servei pels ciutadans se suma a l'existent per a empreses i gestors, que es va posar en marxa el mes de novembre i que s’ha consolidat com a una eina per facilitar el contacte entre Immigració i els professionals.