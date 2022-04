Clam per aconseguir un habitatge, uns salaris i unes pensions dignes

Andorra la VellaEl manifest que es llegirà en la manifestació d'aquest diumenge 1 de maig convocada per la Unió de Sindicats, reivindica unes millors condicions salarials i un accés digne a l'habitatge, aspectes que preocupen a gran part de la ciutadania del país. El text es llegirà durant la mobilització que s'iniciarà a les 11 del matí a la plaça Coprínceps i que anirà fins a la plaça del Consell General. Concretament, en el manifest, els sindicats carreguen amb duresa contra la situació actual i insten a les autoritats, tant al Consell General com al Govern a prendre les mesures necessàries.

En primer lloc, els convocats manifesten que "les condicions de vida de més de la meitat de la població freguen la pobresa i la precarietat" i afegeixen que hi ha "tots els tipus de famílies que no arriben a poder pagar un lloguer, o a omplir el carro de la compra, i es veuen abocades al pluri treball, sigui per arribar a finals de més o en detriment de la tan necessària conciliació familiar". En la mateixa línia, expressen que "més del 60% de la ciutadania del país en edat de votar no hi té dret" i que veuen "com cada dia que passa tot s'apuja i no podem fer-hi res". Per aquest motiu, consideren que "caldria equiparar els salaris i les pensions al nivell de vida actual" i reclamen que se'ls ha d'escoltar perquè "tothom té dret a tenir veu i vot".

D'aquesta manera, els sindicats defensen que totes les persones són ciutadans de ple dret i que cal que "gaudim d'una qualitat de vida digna tal com ens mereixem". A més, en el manifest rebutgen l'abús de l'autoritat, així com "una perllongació de l'edat de jubilació, com es pretén, si això ha de comportar tenir una pensió igual o inferior a la que avui tenen els nostres pensionistes que han de demanar ajudes constantment per poder viure". Tot i així, consideren que és obvi que cal apujar les cotitzacions per equilibrar les despeses, però afegeixen que cal trobar una solució que "eviti la privatització d'allò que ha de ser públic i de ple dret".

En el manifest també denuncien la gestió en polítiques d'habitatge que "està portant a la ciutadania a la pobresa i la incapacitat d'assumir un lloguer o a adquirir un habitatge en propietat així com a la vulneració del dret constitucional a tenir un habitatge digne".

Per aquest motiu, els sindicats insten al Consell General a "reformar les lleis necessàries perquè tothom pugui accedir a un habitatge digne en consonància amb els salaris i, tant públics com privats, així com les pensions", i, d'altra banda, també demanen a l'executiu que prengui "mesures que lluitin per l'equitat entre la ciutadania, així com promoure mesures per a fomentar la igualtat de drets i la dignitat de tothom a Andorra".