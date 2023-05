Clam d'ajuda per la mare d'un jove amb esquizofrènia

Andorra la VellaLa creadora de contingut andorrana @itsclaubunny ha instat a les administracions a actuar perquè la mare d'un jove amb esquizofrènia paranoide no disposa de recursos. Al vídeo que ha penjat explica que la mare ha intentat rebre ajuda "a diferents portes" i que no se li han proporcionat les eines per gestionar la situació. Actualment, el jove es troba a l'hospital, però quan rebi l'alta el jove no podrà ser tutelat per la mare perquè és major d'edat. La creadora de contingut alerta que no actuar pot suposar algun ensurt que es pot evitar amb la intervenció de les autoritats.