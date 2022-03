Clam feminista per corregir les "mancances" la llei d'Igualtat

Andorra la VellaLes associacions feministes del país, Acció Feminista i Dones d'Andorra (ADA) han clamat perquè des del Consell General i el Govern es corregeixin les "mancances" que al seu entendre figuren a la nova llei d'Igualtat. Ho han fet aquest dimarts en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8M, on cada entitat ha llegit el seu manifest i han posat en relleu les necessitats, capacitats i realitats de les dones a Andorra envoltades de prop d'un centenar de persones a la plaça Lídia Armengol de la capital. Entre els temes tractats per ambdues associacions, destaca, com no pot ser d'una altra manera, la despenalització de l'avortament i la igualtat de la bretxa salarial.

D'aquesta manera, les representants d'ambdues entitats, Antònia Escoda, per part d'Acció Feminista, i Mònica Codina per l'ADA, han posat en relleu les petites i grans qüestions que, tot i que es mostren agraïdes de, "per fí", disposar d'una llei en Igualtat, "ens trontollen i trobem a faltar", com per exemple el fet que els plans de treball en igualtat només siguin obligatoris a les empreses de més de 50 treballadors, ja que "més de la meitat de les companyies no disposen d'aquest gruix d'assalariats", o la creació de l'Institut de la Dona, pel qual consideren que seria necessari que no depengués del Govern "per no polititzar-lo". Tampoc ha faltat espai per reclamar la necessitat que la llei estableixi una baixa maternal i paternal en igualtat de condicions i períodes.

En referència a la despenalització de l'avortament, Codina ha comentat que van tenir l'oportunitat de parlar-ne amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, durant la visita protocol·lària que van dur a terme la setmana passada i de la qual n'extreu que "almenys ens va escoltar, que ja és alguna cosa perquè ens podria haver dit que no volia parlar del tema". Durant la lectura dels respectius manifests, la presidenta de l'ADA ha posat en relleu la tasca executada per diverses dones que han marcat un abans i un després en el feminisme andorrà, com és el cas de Quima Calvó, i fins i tot ha tingut unes paraules de suport per la presidenta de l'associació Stop Violències, Vanessa M. Cortés, per qui ha mostrat el seu suport i ha exposat que és injust que una dona estigui immersa en un procés judicial per defensa el dret a l'avortament. Per cloure ha enviat un missatge d'ànim i esperança a totes les dones recordant que potser "ara som nosaltres, però quan hi siguem seran les nostres i les nostres netes".

Des d'Acció Feminista han donat un espai per a totes les dones i infants que estan patint les conseqüències d'un conflicte armat, fent esment no només a les ucraïneses, sinó també a les afganes, les del Iemen i Síria, tot cloent el seu parlament amb una crida potent i empoderada: "Ens volem combatives i rebels, juntes som molt més fortes, som feministes de guàrdia".

A la concentració també hi han assistit diverses autoritats nacionals i comunals, com la ministre d'Afers Socials, Judith Pallarés, la secretària d'Estat de la mateixa cartera, Teresa Milà, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, les cònsols majors d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Rosa Gili, respectivament, a banda de conselleres i consellers generals que han sortit del Consell per formar part de la commemoració.