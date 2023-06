Claverol, condemnat a dos anys i mig de presó

Andorra la VellaDavid Claverol finalment no entrarà en el centre penitenciari de la Comella, tot i haver estat condemnat per apropiació indeguda. El Tribunal Superior ha condemnat l’expresident de la Fundació Privada Tutelar a 30 mesos de presó, 5 dels quals ferms, per haver-se quedat de més de 20.000 euros de l’entitat. La condemna de primera instància ha estat lleument rebaixada. Malgrat això, no haurà d’entrar al centre penitenciari per un indult dels Coprínceps Claverol ha estat considerat culpable dels delictes d’apropiació indeguda i estafa, però ha quedat absolt d’administració deslleial. La fundació va detectar el forat i el va denunciar a la policia. I va acomiadar-lo com a president. Claverol va estar força temps fora del país, però posteriorment va retornar els diners i va tornar a Andorra on es va entregar.