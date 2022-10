Clou la 7a edició del Mercat de la Vall

Andorra la VellaEl Centre Històric d'Andorra la Vella clou aquest dissabte la 7a edició del Mercat de la Vall, la mostra d'artesania creativa, art i productes alimentaris que una trentena de parades han ofert cada dissabte des del maig fins a aquest 1 d'octubre. Els interessats, però, encara tenen temps de gaudir de la jornada d'avui fins al seu tancament, previst per a les 20 hores. De la mateixa manera que en cap de setmanes anteriors, a partir de les 17 hores s'ofereix una activitat gratuïta de tallers infantils amb joieria artesanal, cera d'abella o activitats de quimigrames. A més, cal recordar que entre les 11 i les 14 hores, i per compres superiors a 10 euros, els visitants del mercat podran gaudir d'un vermut de regal als establiments col·laboradors.

La iniciativa se celebra per setè any consecutiu amb la voluntat d'oferir un atractiu afegit per a la zona i, alhora, posar en valor els productors, artistes i artesans del país. Està organitzada per l'àrea de Promoció Turística i Comercial del comú i compta amb la col·laboració de l'Associació de comerciants del Centre Històric, els productors agrícoles i artesans d'Andorra i l'Associació de creadors plàstics la Xarranca. El Mercat de la Vall va néixer el setembre del 2016 amb l'objectiu dinamitzar el Centre Històric i ha esdevingut un referent permanent del barri.