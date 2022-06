Col·lapse circulatori a la CG3 per uns treballs de pavimentació

Andorra la VellaUnes obres de pavimentació que no acaben de finalitzar-se entre la rotonda d'Anyós i el punt rodó del túnel de les Dos Valires estan provocant un important col·lapse circulatori en hores punta en aquest tram. La indignació dels usuaris es fa encara més palesa quan es tracta d'uns treballs que haurien d'avançar en horari nocturn, però que sembla que s'estan allargant, i durant les hores de més trànsit per aquesta zona no hi ha cap agent de Circulació que doni fluïdesa al trànsit.

La indignació es fa encara més evident quan el tram que dificulta la circulació de vehicles ja està preparat per asfaltar. Tot i això, fins que no es faci aquesta tasca un carril de circulació està inhabilitat. Tot plegat provoca aturades constants per part dels conductors, que han d'estar en els seus vehicles una llarga estona per arribar a la vall central. Les esperes s'allarguen fins a una hora.