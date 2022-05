El col·legi Sant Ermengol és el primer centre del Principat en voler ser 'Escola Amiga d’Unicef'

Andorra la VellaEl col·legi Sant Ermengol ha signat un conveni de col·laboració amb Unicef Andorra per a ser reconeguda com a 'Escola Amiga d'Unicef', sent la primera escola del Principat en adherir-se a aquesta iniciativa i es compromet amb Unicef Andorra a incorporar en el pla educatiu del centre la promoció, coneixement i defensa dels drets de la infància, segons es recullen en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant de 1989. També a celebrar el Dia Universal de la Infància (20 de novembre) i a promoure activitats de captació de fons per a donar suport als programes de cooperació internacional que Unicef Andorra desenvolupa a tot el món (Afganistan, Bhutan, Bangladesh).

Per la seva part, Unicef Andorra compartirà estudis, orientació i eines d'utilitat en relació amb la Iniciativa 'Escoles Amigues d'UNICEF', donarà suport a la cobertura mediàtica de la col·laboració quan escaigui i proporcionarà el reconeixement com a 'Escola Amiga d'Unicef' si s'han complert els criteris i objectius acordats. Una 'Escola Amiga d'Unicef és aquella que inspira a la seva comunitat educativa a treballar junta en un objectiu solidari d'alt impacte, que genera un impacte social sostenible i transmet valors de solidaritat. En contribuir a la causa d'Unicef, cada escola amiga llança un missatge alt i clar a la comunitat a la qual pertany. Un missatge de solidaritat i de suport al desenvolupament sostenible que forma part de la seva identitat i la diferència en el seu entorn.

Cada escola amiga estableix un compromís personalitzat amb Unicef en forma de conveni de col·laboració pel qual es compromet, en funció de les seves circumstàncies, interessos i capacitat a la realització de diferents activitats de sensibilització i captació de fons al llarg del curs escolar.

La presidenta d'Unicef Andorra, Geòrgia Pont, ha manifestat que gràcies al compromís de centres educatius com el col·legi Sant Ermengol, milers de nens i nenes han vist garantits els seus drets fonamentals en situacions especialment complicades. Des de 2006, i a tot el món, les 'Escoles Amigues d'Unicef' s'han bolcat en el suport a diversos projectes, ja fossin emergències humanitàries o programes de cooperació i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Segons afirma la directora del Col·legi Sant Ermengol, Maria Josep Pascual, "gràcies a aquest compromís es continuarà treballant en la construcció d'una societat més solidària. L'educació ens permet treballar en aquest sentit. El projecte d''Escola Amiga Unicef' ajudarà als nostres alumnes i a tota la comunitat educativa ha fomentat la participació i la corresponsabilitat. A més dels valors del respecte, la justícia, l'equitat, la generositat i l'empatia. L'escola és una font de vida i ha d'inspirar i donar eines per fer un món més just".