Combinar una primera dosi d'AstraZeneca amb una segona de Pfizer protegeix més contra la Covid

Andorra la VellaUn estudi elaborat per la Universitat d'Oxford i que es pot llegir a la web de prepublicacions de Lancet –perquè encara no està revisat– afirma que administrar una dosi de Pfizer/BioNTech a aquelles persones que havien rebut la primera dosi d'AstraZeneca proporciona més immunitat que rebre les dues dosis de la mateixa vacuna. La segones dosis es van aplicar quatre setmanes després d'haver rebut les primeres, i no entre vuit i dotze, que és quan s'estan posant actualment.

Un dels països que va proposar la combinació de vacunes va ser Espanya, però la crida de les autoritats no va tenir massa èxit a causa dels recels de la ciutadania i a la manca d'estudis, i la majoria de persones que es van posar la primera dosi d'AstraZeneca van optar per repetir marca amb la segona.

L'estudi ha analitzat els anticossos generats amb diverses combinacions de vaccins, i els millors resultats es corresponen a dues dosis de Pfizer. Però tenint en compte les cèl·lules T, encarregades de la resposta immunitària a llarg termini, la millor opció és la que combina una primera dosi d'AstraZenca i que completa la pauta amb Pfizer. La combinació proporcionaria més immunitat que no pas repetir amb dues dosis de la vacuna d'Oxford.

Encara no hi ha resultats sobre la generació d'anticossos quan la segona dosi de Pfizer, després d'haver rebut una primera d'AstraZeneca, es posa amb una pauta més llarga, d'entre 8 i 12 setmanes, en comptes de les 4 setmanes de la publicació. Ja s'ha fet l'assaig i els resultats es donaran a conèixer properament.

A Andorra, tenint en compte que la majoria de població s'ha vacunat amb AstraZeneca, caldria que les autoritats estiguessin atentes als resultats de l'estudi, perquè encara hi ha bona part de la població que, després de rebre la primera dosi de la vacuna d'Oxford, està pendent que li administrin la segona. Dels resultats definitius de l'estudi podria dependre una modificació en les polítiques andorranes d'administració dels vaccins.