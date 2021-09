La Comissió Europea equipara el certificat Covid andorrà amb els emesos per la UE

Andorra la VellaLa Comissió Europea reconeix des d'aquest dimecres els certificats digitals Covid andorrans i els equipara als emesos per qualsevol dels 27 països membres de la Unió Europea (UE). A més, segons informen des del Govern, el Principat també reconeix els certificats emesos pels territoris de la UE, Albània, Illes Feroès, Israel, Mònaco, Marroc i Panamà.

Des de l'executiu recorden que fins ara els residents a Andorra ja podien obtenir el certificat digital andorrà amb la clau de codificació del QR francesa, per la qual cosa i gràcies a l'acord de col·laboració entre el Principat i França el certificat digital emès al territori va poder implementar-se i utilitzar-se arreu des del passat mes de juliol, moment en el qual es va signar l'acord.

D'aquesta manera, a partir de les pròximes setmanes, els nous certificats Covid inclouran el codi QR amb clau andorrana. En referència a les persones que ja disposaven del document, sigui en format paper o digital, no han de realitzar cap tràmit perquè segueix sent vàlid.

El certificat digital Covid UE és una iniciativa internacional sorgida amb l'objectiu de facilitar la circulació lliure i segura de persones dins la Unió Europea i l'espai Schengen durant la pandèmia. El document inclou dades d'identificació del ciutadà i la informació de la pauta de vacunació rebuda, si ha passat la malaltia els darrers sis mesos o bé si s'ha realitzat una prova diagnòstica –PCR o TMA– durant les darreres 72 hores.

Limitació del preu de venda dels tests d'antígens a les farmàcies

El Govern ha aprovat aquest dimecres en consell de ministres el nou decret que estableix una limitació del preu de venda de test ràpid d'antigen a les farmàcies. El desembre del 2020 es va aprovar el reglament que permetia la venda d'aquesta mena de test a les farmàcies per tal de facilitar-ne l'accés a la població. Després d'haver vist la utilitat d'aquesta eina autodiagnòstic del coronavirus per reduir la transmissió del virus l'executiu ha decidit obrir la venda dels tests a visitants i turistes, eliminar la necessitat de registrar cada dispensació i limitar-ne el preu de venda a un màxim de vuit euros.

Fins al moment el text limitava l'accés al producte a residents i treballadors al país i marcava un benefici màxim per a les farmàcies del 30% respecte del preu d'adquisició. Ara, en vista que no existeixen problemes d'aprovisionament de les proves, l'administració pública n'obre el seu consum.

Les farmàcies segueixen sent l'únic punt de venda autoritzat de tests ràpids d'antígens, els quals han d'estar degudament homologats amb la marca CE o equivalent, han de presentar una sensibilitat igual o superior al 90% i una especificitat de com a mínim el 97%.

Administrades més 100.000 vacunes

Des de l'inici de la campanya de vacunació al Principat ja s'han administrat més de 100.000 dosis per lluitar contra la propagació del coronavirus. Concretament, el ministeri de Salut informa que s'han inoculat un total de 100.896 fórmules farmacològiques. D'aquestes, 52.424 corresponen a primeres dosis, 48.375 segones i 97 terceres.

D'aquesta manera, el Govern valora molt positivament el nivell d'adhesió al pla de vacunació, que ha permès que ara com ara fins a un 72,2% dels ciutadans majors de 16 anys ja hagin rebut la pauta completa. Pel que fa a la resta de xifres referents a la pandèmia, des de l'executiu informen que la taxa de reproducció del virus continua estable al voltant d'1 i que, per tant, es manté la mitjana de casos setmanals i la baixa pressió sanitària.

En aquest sentit, des del març del 2020, moment en què va irrompre la pandèmia al Principat, un total de 15.108 persones han estat diagnosticades i es registren un total de 14.931 altes, tres més que aquest dilluns quan s'havien recuperat 14.028. Així doncs, hi ha 47 casos actius després de la detecció en les darreres hores de nou casos positius més entre la població. El total de persones que han mort amb o a causa de la Covid-19 és de 130.

En referència a la situació sanitària a l'hospital nostra Senyora de Meritxell, des del passat 6 de setembre no hi ha cap ingressat ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives del centre mèdic. Finalment, en relació amb la irrupció de la Covid a la població escolar, hi ha 2 aules sota vigilància activa, una total i una parcial.