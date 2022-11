La comissió rogatòria a Fernández Díaz de la Batllia, aturada per l'audiència de Madrid

Andorra la VellaL'Audiència Provincial de Madrid ha donat la raó a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i ha avisat al Jutjat d'Instrucció número 32 que ha d'admetre el recurs en el qual demanava la paralització de la comissió rogatòria d'Andorra sobre l'operació Catalunya, on apareix com a investigat. Amb aquesta decisió, l'Audiència madrilenya s'ha corregit ella mateixa i ha anul·lat la decisió anterior en la qual desestimava la petició de l'exmandatari.

En dues actuacions del passat 18 de novembre, a les quals ha tingut accés Europa Press, els magistrats de la secció segona han estimat el recurs de queixa de Fernández Díaz i han disposat que se'l tingui per personat a la comissió rogatòria del Principat pirinenc que tramita el jutjat madrileny. A més, han considerat pertinent que aquest jutjat admeti el recurs de reforma que havia presentat l'advocat de Fernández Díaz, Jesús Mandri, en el qual sol·licitava la no tramitació de la comissió rogatòria. Cal recordar que l'Audiència Provincial de Madrid ha donat la raó en el mateix sentit a l'expresident Mariano Rajoy i el seu exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, tots ells investigats per l'Operació Catalunya.