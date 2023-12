El comú d'Andorra la Vella apunta a "responsabilitat compartida" a l'incident dels edificis de Santa Coloma

Andorra la VellaEls tècnics estan treballant per acabar de concretar les responsabilitats que hi ha darrere les esquerdes que van sortir als edificis números 28 i 30 de l'avinguda Santa Coloma i que van obligar a desallotjar els veïns.

Tal com ha posat en relleu el cònsol major, David Astrié, sembla que hi hauria una "responsabilitat compartida" i en aquest sentit, ha destacat que tot indica que "no tot seria culpa d'una sola cosa sinó que seria un cúmul de factors" que estarien darrere d'aquestes afectacions.

De fet, s'espera que en una reunió que hi ha d'haver la setmana que ve aquesta qüestió es pugui tancar. De manera paral·lela els propietaris tenen "els projectes per poder fer les reparacions" i en aquest sentit, el cònsol major ha destacat que un cop hi hagi l'entesa tècnica, que va en la bona línia, ja que hi ha "bona sintonia", puguin començar els treballs, amb la qual cosa si els treballs s'acceleressin cap als mesos de febrer o març aquests veïns podrien tornar a les seves cases.