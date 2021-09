El comú massanenc aprova la cessió del terreny per a l'heliport nacional

La MassanaL’ordre del dia de la sessió de Consell del Comú de la Massana celebrada aquest dilluns ha inclòs l’aprovació del conveni de compromís de cessió de terreny a Govern, a la zona de la Caubella, per a la futura construcció de l’heliport nacional, facultant la cònsol major per a signar el document. Com ha exposat Olga Molné, aquest conveni representa la voluntat del Comú de cedir el terreny perquè el Govern pugui tirar endavant el procés per a la licitació i construcció del projecte.

En la mateixa sessió s’han aprovat tres punts relacionats amb el departament de Turisme. “Tenint en compte l’evolució creixent del turisme de muntanya, volem començar ja a treballar en dos nous projectes per la temporada primavera-estiu de l’any que ve”, ha explicat el Conseller Josep Maria Garrallà, que ha concretat que es tracta d’una nova via ferrada, al poble d’Arinsal, i una aplicació mòbil que inclourà la descripció i els tracks dels camins de muntanya, i que es podrà utilitzar amb la geolocalització, sense necessitat de dades mòbils. D’altra banda, Garrallà també ha avançat que en els pròxims mesos es reprendrà el Vide Dressing -el mercat de roba i complements de segona mà-, i les Jornades la Massana Fogons. Els tres projectes sumen 40.000 mil euros, per la qual cosa s’ha aprovat una modificació pressupostària del propi departament.