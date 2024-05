La comunitat de peruans assegura que els afectats per falses promeses laborals són fins a 600

Andorra la VellaEl cònsol general del Perú a Barcelona, Luis Pablo Salamanca, s'ha reunit durant els darrers dies amb la policia, els secretaris d'estat d'Interior, Treball, Afers Socials i el raonador. Tal com informa RTVA, s'ha interessat per la situació que denuncien alguns dels seus compatriotes traslladats a Andorra.

Salamanca explica que les dades informatives que ha rebut són totes diferents, ja que unes afirmen que els afectats són 40 treballadors i altres asseguren que són 90. No obstant això, la comunitat de peruans a Andorra assegura que aquesta xifra és exponencialment més elevada, arribant fins als 600 afectats.

Destaquen les irregularitats relacionades amb falses promeses respecte a les condicions laborals. Les investigacions ja s'estenen a les empreses andorranes i, des de l'administració es reconeix que encara s'ha de definir quin és el nombre de treballadors afectats.

Des de les administracions peruanes han donat per bones les explicacions del Govern, que ha garantit que el tema ja està sota investigació i que s'anirà fins al final per esclarir quins són els culpables i per prevenir aquestes situacions de cara al futur. Actualment, estan en el procés de fer inspeccions laborals.