Els comuns aclariran dubtes als veterinaris sobre l'ADN aquesta setmana

Andorra la VellaEls comuns i els veterinaris es reuniran el dia 9 d'abril per tractar els dubtes que s'han plantejat al voltant de la implantació de l'ADN caní. Les corporacions comunals disposen de l’informe que dona resposta als dubtes científics i tècnics que plantejaven els veterinaris. No obstant això, els comuns han decidit no fer-lo públic abans de la trobada per deferència al col·lectiu.

Els comuns recorden que han portat a terme diferents campanyes conjuntes de sensibilització i conscienciació adreçades als propietaris dels gossos, motivades per les queixes continuades de la població davant l’incivisme d’alguns propietaris. Tot i que les ordinacions comunals preveuen sancions per aquells que no recullen els excrements dels seus animals, a la pràctica és molt difícil aplicar-les, ja que ningú contravé la normativa davant un agent comunal.

Davant les reiterades demandes dels ciutadans per acabar amb aquestes conductes i la falta de consciència d’una part dels propietaris de gossos, que continuaven fent cas omís de les campanyes, els responsables comunals, de forma coordinada amb el Govern, van decidir, al 2017, tirar endavant el projecte del cens caní mitjançant l’anàlisi de l’ADN.

En el mateix comunicat, es recorda que l’empresa adjudicatària va fer un treball previ durant la tardor, amb visites personalitzades a cadascuna de les consultes, i "no va rebre cap oposició al projecte". "Ha estat un cop iniciada la campanya quan els veterinaris han fet aportacions que s’han pres en consideració i incorporat al desplegament del projecte, com l’allargament de la gratuïtat de les anàlisis d’ADN fins al 31 de desembre, l’establiment d’una tarifa única per als veterinaris de 18 euros per extracció o l’aplicació d’un formulari únic disponible a les consultes", expliquen els comuns, que afegeixen que malgrat això "sorprèn observar com, un cop incorporades totes les seves demandes, una part del col·lectiu ha decidit alçar-se en contra del cens caní a través de l’ADN i es neguen a portar a terme les extraccions per poder realitzar-lo".

Els responsables comunals remarquen que la voluntat de posar en marxa el cens caní es va iniciar en el mandat anterior, quan van analitzar la conveniència de portar-lo a terme, i que en cap moment no s’havien trobat amb oposició al projecte. També volen subratllar que sempre han mostrat un esperit de col·laboració amb les parts implicades i d’escoltar opinions crítiques per poder millorar en tots els aspectes que puguin fer millorar la bona convivència a la via pública.

Recorden que el cens caní mitjançat l’ADN respon a la necessitat de millorar la higiene en els espais públics i la bona convivència a les places i carrers. En cap cas hi ha un afany recaptatori, ja que justament es pretén acabar completament amb les males pràctiques.

Els comuns es comprometen a continuar informant els ciutadans sobre l’evolució del projecte tan aviat com es prengui la decisió final, consensuada amb els veterinaris, ja que s’entén que són part ineludible del procés d’elaboració del cens caní mitjançant l’ADN.