Els veterinaris, en contra de l'ADN caní

Andorra la VellaSobre el reglament relatiu a la identificació i el registre dels animals de companyia en el qual s'estableix l'obligatorietat d'identificar els gossos a partir del genotipatge, els centre veterinaris exposen a través d'un comunicat que no consideren convenient ni necessari l'establiment d'un sistema d'identificació caní a través de l'ADN. De fet, indiquen que el genotipatge amb finalitats sancionadores té un percentatge d'èxit molt baix, no garanteix la resolució del problema d'higiene a la via pública i, en canvi, posa en perill els èxits assolits amb l'actual sistema d'identificació mitjançant el transponedor i el mateix registre d'animals de companyia.

En el comunicat, els centres demanen una modificació del reglament en el sentit que l'únic dispositiu d'identificació obligatori sigui el transponedor. Aquestes conclusions dels centres sorgeixen després d'haver fet una anàlisi de la viabilitat, l'eficàcia i la fiabilitat del sistema d'identificació de l'espècia canina mitjançant l'anàlisi d'ADN a partir de criteris científics, tècnics, logístics, administratius, jurídics i econòmics.

Els centres van enviar aquest informe al ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i també el van compartir amb les autoritats comunals promotores del projecte. En el comunicat també lamenten que després de diverses reunions presencials i telemàtiques amb el Govern i els comuns, no s'hagin tingut en compte les observacions aportades des del col·lectiu ni s'hagi treballat de manera consensuada ni participativa. Per aquest motiu, proposen que qualsevol disposició legal o reglamentària que impliqui la intervenció d'un veterinari, en tant que professional liberal d'un centre privat, es faci amb una consulta prèvia o per conveni amb els diferents centres veterinaris del país.

A més, manifesten que l'impacte econòmic que representa aquest projecte en la situació actual "no està justificat ni és proporcional als resultats i objectius esperats". En el comunicat, conclouen manifestant que no creuen amb el projecte del genotipatge i que si hi participen serà perquè s'hi han vist obligats.