Els comuns es posen al dia per pal·liar l'augment del cost energètic

Andorra la VellaFa mesos que els comuns treballen en accions concretes per a pal·liar l'augment del preu de l'energia, tal com informa RTVA. L'objectiu no és altre que augmentar l'eficiència de la despesa, de manera que l'estalvi pugui compensar els nous preus. Cada comú ha pres decisions diferents per tal d'assolir aquesta meta.

Les més habituals han estat la limitació de temperatura dels edificis públics i la substitució de bombetes tradicionals per LEDS, que tenen un consum exponencialment menor que les primeres. La Massana estudia fins i tot la incorporació de sensors de moviment als llums dels fanals, per tal que s'activin únicament quan hi passen persones. Una mesura que s'ha pres a Ordino a petites urbanitzacions i que Sant Julià ja té previst incorporar.

Precisament el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, explica que amb aquestes mesures i la reducció de la intensitat lumínica, preveuen reduir a un 30% el seu consum, juntament amb l'alternança de l'enllumenat dels fanals. Majoral també defensa establir una xarxa de calor, un projecte que està pendent d'aprovació i que permetrà passar de consumir gasoil a fer servir biomassa.

Canillo, per la seva part, ha invertit 230.000 per remodelar el Palau de Gel. Es millorarà el seu aïllament per a una reducció dràstica del seu consum energètic, a més de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seva coberta.

La capital aposta per alternatives en la generació d'energia, com ara la microturbina que es va instal·lar ara fa més d'un any.