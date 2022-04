Els comuns es posen en marxa per reincentivar el reciclatge

Escaldes-EngordanyEls comuns han detectat una relaxació de la ciutadania pel que fa al reciclatge en les diferents parròquies. De fet, en la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts, algunes corporacions han traslladat el fet que tot i que la conscienciació de la població és elevada, estan constatant una davallada del reciclatge. Per aquest motiu, els set comuns han acordat llençar una nova campanya de sensibilització sobre com reciclar i com fer-ho de forma correcta, ha informat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, com a representant dels comuns, qui ha afegit que "convé anar-la explicant".

De fet, tant Gili, com el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, han manifestat que els objectius europeus en termes de reciclatge cada cop són més exigents i es demana uns percentatges més alts. L'objectiu d'aquesta nova campanya és conscienciar a la ciutadana perquè "cal reciclar cada dia més" i es preveu que les accions de promoció s'allarguin fins a finals d'any, ha comentat la cònsol major d'Escaldes-Engordany. La campanya serà a càrrec de l'empresa concessionària de la gestió dels residus, ja que dins de l'acord amb els comuns, hi ha l'obligació de fer una campanya de sensibilització. En aquest sentit, els comuns també han acordat que enguany es recuperarà la festa del Medi Ambient.

D'altra banda, i a demanda del comú d'Ordino, també s'ha decidit poder crear una comissió tècnica nacional per tractar aspectes forestals, els quals són competències comunals, però a vegades es tracten temes que van més enllà d'aquestes competències, ha comentat Gili.

A més, Camp ha informat que conjuntament amb el comú d'Encamp, començaran a treballar en els Jocs esportius de la gent gran que se celebraran l'any vinent. En la reunió, a banda de firmar el conveni amb Andorra Turisme pel treball conjunt i les col·laboracions per aquest proper any i d'aprovar la contribució econòmica que les corporacions destinen a la Federació Andorrana de Caça i Pesca, també han comparegut representants de l'associació GosSoS per explicar el funcionament de la gossera des que en van assumir la gestió.

Finalment, i respecte a la localització d'un futur abocador de runa, els diferents comuns continuen buscant la millor ubicació, després del tancament que viurà l'abocador de Beixalís durant aquest any. Cal recordar que el comú de Sant Julià de Lòria ja va manifestar la idea de reobrir l'abocador de la Rabassa, però "no hi ha més propostes concretes sobre la taula", ha indicat Camp.

Superàvit en els comptes

Els set comuns també han aprovat els comptes de les reunions d'aquest 2021 amb un superàvit de més de 13.000 euros, amb uns ingressos de més de 72.000 euros i unes despeses de poc més de 59.000. En aquest aspecte, Camp ha comentat que una de les partides importants és de la de secretària amb uns 22.000 euros, així com les subvencions a ONGs o la partida destinada als mitjans de comunicació per anuncis.