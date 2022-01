Concentració contra la vacunació dels infants

Andorra la VellaLa plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella ha acollit de nou aquest dissabte una manifestació convocada per la plataforma Andorra Actua per clamar contra l'administració de la vacuna de la Covid-19 als infants i també contra la utilització del passaport sanitari. Hi han participat al voltant d'una cinquantena de persones.

Els manifestants defensen que no volen seguir "amb aquesta dictadura sanitària" i reivindiquen que lluiten "pels drets i les llibertats de tots". "Els nens no es toquen", sentencien. Durant la mobilització han projectat un documental i han llegit un manifest per reforçar el seu missatge.