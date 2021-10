Concessió de 35 anys ampliable pel nou estadi a Prada de Moles

EncampLa concessió pel nou estadi que es construirà a Prada de Moles, a Encamp, serà, inicialment, per un període de 35 anys, ampliable a 25 més si es duen a terme millores a les instal·lacions. Ho ha informat aquest dimecres en roda de premsa la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, qui ha indicat que des de la corporació esperen que es presentin un total de dues ofertes per a. la seva construcció. El plec de bases ha sortit publicat al BOPA d'aquest dimecres i les empreses interessades en la concessió tenen fins al 27 de gener del 2022 per presentar-se.

(seguirà ampliació)