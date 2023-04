Les concessionàries del servei de bus gratuït consideren insuficient la taxa que paga Govern d'1,31 euros per viatge

Andorra la VellaLes concessionàries del servei de bus gratuït, malgrat estar a favor del canvi estipulat a principis d'any i pel qual han passat de cobrar per abonament a fer-ho per viatge, volen que la taxa aprovada d'1,31 euros per desplaçament es vegi incrementada, tal com informa RTVA. Al·leguen que el preu actual no té en compte la situació global d'encariment dels preus.

El director general d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, insta a treballar de forma conjunta amb l'executiu per trobar la millor fórmula que s'adapti a la nova situació del mercat.