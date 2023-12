Andorra la VellaArran del procés judicial al qual s'està enfrontant aquest dilluns l'activista Vanessa Mendoza, i malgrat diferir de les formes "i en una part substantiva de les seves declaracions", Concòrdia ha emès aquest dilluns un comunicat on recorda que "el dret a l'honor ha de reposar en la consciència de les persones i no en les institucions", per la qual cosa ha demanat la derogació de l'article 325 del Codi Penal de delictes contra el prestigi de les institucions seguint les recomanacions d'organitzacions internacionals de drets humans.

Des de la formació, a més, s'opina que "el judici que està tenint lloc no s'hauria d'haver produït" i refermen el seu compromís per la protecció de les persones activistes al país, "independentment de si coincidim o no amb els seus postulats". "A Concòrdia defensem un procés gradual amb la despenalització de la interrupció voluntària de l'embaràs per la dona que la duu a terme i que la CASS en sufragi tots els costos", afegeixen.

D'altra banda, Concòrdia advoca perquè durant els propers quatre anys es faci efectiva la legalització de l'avortament, ja que "aquesta és la manera que dona més garanties per mantenir les nostres institucions mil·lenàries alhora que avancem decididament en matèria de drets fonamentals".