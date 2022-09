Concurs per a tres places d'administratiu a la Batllia

Andorra la VellaEl Consell Superior de la Justícia ha fet pública la convocatòria de tres places d’administratiu per a la Batllia. El procés de selecció per a cobrir places es porta a terme en diverses fases, que han de respondre als principis de transparència, objectivitat, publicitat, igualtat, i que tenen com a finalitat seleccionar els candidats que s’adaptin millor al lloc de treball que s’ha de cobrir d’acord amb la seva capacitació, els seus mèrits i la seva experiència.

Les proves es portaran a terme seguint les fases estipulades en les bases de la present convocatòria i en la normativa aplicable.

Les persones candidates a participar en el procés de selecció han de presentar una sol·licitud, disponible a www.justicia.ad/tramits, adreçada al Consell Superior de la Justícia, Seu de la Justícia, Baixada del Molí, 2-4, 2n d’Andorra la Vella.