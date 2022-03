Congelats els preus de les matrícules de les formacions estatals de l'UdA

Andorra la VellaEl Govern congela novament els preus de les matrícules de les formacions reglades de la Universitat d'Andorra pel curs acadèmic 2022-2023, les quals mantindran el mateix cost que el curs actual. El decret de preus públics per a les formacions estatals de la Universitat d'Andorra (UdA) no aplicarà tampoc l'actualització de l'IPC.

Des de l'executiu recorden que el preu del crèdit s'incrementa un 50% si ja s'ha cursat a l'UdA una titulació del mateix nivell. El mateix increment s'aplica també en el cas de la tercera i següents matrícules de la mateixa assignatura o mòdul.

Ajuts a les matrícules universitàries d'estudiants de tercer cicle

D'altra banda, el Govern també ha aprovat l'obertura de la convocatòria d'ajuts per al pagament de les matrícules d'estudiants de tercer cicle. El termini de presentació de les sol·licituds és a partir del 30 de març i es tanca el dia 17 de juny del 2022.

En aquest cas, la convocatòria preveu l'atorgament de dos ajuts per aquest any 2022 destinats a persones que estiguin en la fase inicial dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries dels ajuts de tercer cicle del Govern, i que el curs 2022- 2023 facin el primer o el segon curs de doctorat. La dotació global de la convocatòria és de 90.000 euros, i es preveu atorgar dos ajuts, per un global màxim de 45.000 euros cadascun, per a tres anys, amb 15.000 euros per any.