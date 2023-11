El Consell General s'alimenta d'art amb la incorporació de l'obra de Carme Massana

Andorra la VellaEl Consell General celebra la incorporació de l'obra "Sol de tarda" de la reconeguda artista Carme Massana al seu fons d'art. La peça, que ofereix una perspectiva única de Casa de la Vall, aporta un toc vibrant i colorit a l'espai dedicat a l'expressió artística al cor del parlament andorrà.

El síndic general, Carles Ensenyat, va compartir detalls sobre la significativa contribució artística en un vídeo oficial. En les seves paraules, va destacar el compromís de cada artista que, des de 1999 fins a l'actualitat, ha aportat visions diferents del parlamentarisme, Casa de la Vall i els valors democràtics al Consell General.

En el cas de Carme Massana, l'encàrrec especial va incloure la total llibertat per abordar temes relacionats amb el Consell General, el parlamentarisme i la Democràcia.

👏 Per fi tenim una obra de Carme Massana al fons d'art del Consell General.



🎨 El seu toc de color amb un altre punt de vista de Casa de la Vall queda recollit a 'Sol de tarda'.



📹 El síndic general t'ho explica en aquest vídeo ⤵️ https://t.co/dD30EKsNcP pic.twitter.com/4PKyUOw1sJ — Síndics Generals (@SindicsGenerals) 29 de noviembre de 2023

En el vídeo, Ensenyat va expressar: "Cada artista ha volgut transmetre d'alguna forma la seva visió única. Carme Massana va rebre aquest encàrrec com l'última artista d'una generació que encara no s'havia sumat al Consell General. Vam voler retre homenatge a la Sra. Massana tenint una obra seva al Consell, amb un encàrrec especial que permetés explorar la total llibertat creativa".

L'obra "Sol de tarda" de Carme Massana reflexa, des de la perspectiva d'un ciutadà que gaudeix dels jardins de Casa de la Vall, una visió artística de l'emblemàtica estructura. Aquesta incorporació al fons d'art del Consell General enriqueix el patrimoni cultural d'Andorra i subratlla el compromís continu amb l'expressió artística i els valors democràtics al país.

Una història sobre Art

Carme Massana, nascuda a Puigverd de Lleida amb nacionalitat andorrana, és una reconeguda artista amb una carrera rica en èxits i reconeixements.

La seva formació artística es va centrar principalment a Barcelona, especialitzant-se en el dibuix natural i l'anatomia artística. A més, va completar un curs de pintura mural a la Universitat de Lleida i va realitzar diverses formacions a Perpinyà i Livorno.

La seva carrera artística va iniciar-se a Andorra el 1981, després de la qual ha continuat recollint èxits a Madrid i París, així com exhibint la seva obra a Holanda i els Estats Units. Carme ha rebut reconeixements i premis a Andorra, Espanya i França, consolidant la seva presència en col·leccions importants com les del Banc Sabadell, Andbanc, L'Ordre del Cister, el Govern d'Andorra i la Casa d'Alba.

L'estil distintiu de Carme es caracteritza per colors vius i perfils gruixuts, reflectint la seva passió per la pintura. Especialitzada en capturar la bellesa dels paisatges naturals, les floracions de diversos indrets i retrats originals, les seves obres emanen una gran personalitat artística.

La tardor és la seva època preferida, destacant-se per la riquesa cromàtica que imprimeix a cada obra, atorgant-li un protagonisme únic als colors. La seva contribució al món de l'art destaca per la seva originalitat i la capacitat de traslladar la seva admiració per la natura a cada pinzellada.