Els consells de Protecció Civil per celebrar una revetlla de Sant Joan segura

Andorra la VellaProtecció Civil, en col·laboració amb Govern, Bombers i Fallaires d'Andorra, ha difós un missatge aquest dimecres amb consells per celebrar una revetlla de Sant Joan Segura. Des de l'Àrea de Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial, Josep M. Arnaus explica que cal comprar pirotècnia només en establiments autoritzats i que sigui adequada a l'edat de cada persona que la utilitzarà. “Malfia de productes que es venguin al carrer o per terceres persones no autoritzades·, explica Arnaus, per afegir que cal seguir les instruccions de cada producte i que les franges d'edat d'us està indicada.

