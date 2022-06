Els cònsols volen tenir acabat a finals d'any el treball sobre la delimitació de les competències

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, l'1 de juny de 2012, va ser notícia...

Els cònsols de les set parròquies han reprès aquest divendres els treballs sobre la delimitació de les competències comunals que va quedar aturats com a conseqüència de les eleccions i el canvi de mandataris en la majoria del comuns. Segons ha explicat a l'ANA la cònsol major de la capital, Rosa Ferrer, la reunió ha servit 'per posar damunt la taula tot el que havíem treballat els anteriors cònsols fins ara, acceptar-ho i continuar'. En aquest sentit, Ferrer ha dit que l'objectiu és 'arribar a final d'any amb la feina feta i tenir la postura dels comuns definida, saber fins on podem arribar i a on no' i posteriorment entrar en el diàleg amb el Govern.

Per aquest motiu, la cònsol de la capital ha dit que un cop han analitzat els serveis públics propis dels comuns, que contempla l'article 4 de la Llei de delimitació de competències, així com els que s'ofereixen des de les corporacions que no els pertocarien 'ara caldrà fer un estudi de costos per saber fins on podem arribar' i quines competències que no els són pròpies poden assumir en virtut de l'article 80.3 de la Constitució que contempla la delegació de competències per part de l'Estat als Comuns i atenent al principi de subsidiarietat.

En la reunió d'aquest divendres, realitzada a l'Alberg la Comella d'Andorra la Vella, els cònsols no han entrat a analitzar quines competències han d'assumir o no de les impròpies, segons ha explicat Rosa Ferrer, però tenint en compte que 'el treball és feixuc i llarg', sí que es preveu que 'mentre no s'acabi de definir, mentre no es clarifica, mirem de mancomunar serveis entre les parròquies'. Durant la reunió de cònsols de la setmana vinent marcaran en el calendari una nova trobada específica per continuar treballant la delimitació de competències.