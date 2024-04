El Constitucional accepta que Veneçuela sigui actor civil en la causa contra exdirectius de PDVSA

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional ha acceptat que la República Bolivariana de Veneçuela sigui actor civil en la causa contra exdirectius de Petroleos de Veneçuela, la trama de veneçolans que gestionaven a través de BPA els presumptes suborns a canvi de la concessió d'obra pública amb el corresponent blanqueig de capitals i els exdirectius del banc andorrà que suposadament els van ajudar a realitzar l'operativa. L'import dels diners que va perdre la petroliera són, com a mínim, dos mil milions de dòlars.

Segons el Constitucional, es discutia "si els Estats poden ostentar o no, amb caràcter general aquesta legitimació (ser actor civil en judici contra persones individuals). I, en segon lloc, el litigi ha tingut per objecte el fet de discernir si, en el cas d'aquestes actuacions, la República Bolivariana de Veneçuela pot exercir els seus drets com a part actora civil, de conformitat amb les normes d'aplicació al cas. Encara que no molt nombrosos, són alguns els casos en què els Estats han comparegut i han estat admesos com a part en matèria de drets i llibertats fonamentals davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans".

En la sentència es recull que "si la part actora civil (Veneçuela), degudament legitimada al procés, es limita a reclamar i acreditar els danys o els perjudicis causats per l'eventual delicte, siguin aquests danys de naturalesa material, moral o reputacional, estarà ben compareguda. Si es desentén d'aquestes funcions i passa a ocupar-se d'altres menesters, podrà ser expulsada del procediment amb una decisió ben fonamentada en Dret. I si es limita a formular al·legacions, proposar medis probatoris, serà en la fase del plenari quan els tribunals hauran de decidir si està legitimada en causa per rebre l'eventual indemnització demanada en exercici de l'actio ex delicto, o si no ho està, perquè no procedeix l'estimació de l'acció civil o perquè aquesta correspon a una altra persona, sigui l'entitat Petróleos de Venezuela, S.A. o qualsevol altra per a qui la demani el Ministeri Fiscal."

Des d'aquesta perspectiva, l'aute de la Batllia i els subsegüents que s'han dictat i que denegaven a Veneçuela la possibilitat de ser actor civil, "resulten extemporanis per prematurs".